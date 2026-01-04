Con le ruote dell'auto schiaccia il bastone bianco di una non vedente: "Totale inciviltà, per fortuna il mio cane guida è illeso"

Un gesto di inciviltà che va oltre il danno materiale. È accaduto a Savona intorno alle ore 20 in Via Don Minzoni, all'angolo con Via Bazzino, dove una donna non vedente ha perso l'utilizzabilità del suo bastone bianco – strumento indispensabile per la sua autonomia – distrutto da un'auto. E l'automobilista non si è nemmeno fermato per scusarsi o assicurarsi che non fosse successo qualcosa di serio.

La protagonista della vicenda racconta, rivolgendosi direttamente all'automobilista e sperando di smuoverne la coscienza: "Mentre attraversavo sulle strisce pedonali dalla macelleria verso la farmacia, la tua auto era in manovra sull'attraversamento pedonale. Essendo cieca, ho individuato l'ostacolo con il bastone e stavo cercando di aggirare l'auto. In quel momento tu hai avanzato, intrappolando il mio bastone sotto la ruota".

Ma è quello che è successo dopo a rendere l'episodio particolarmente grave. "Invece di fare un piccolo movimento indietro per liberarlo, dopo esserti fermato un istante, hai deciso di ripartire e passarci sopra col peso dell'auto, schiacciando definitivamente la punta rotante", riferisce la donna.

Al momento dell'incidente, la persona non vedente era accompagnata dal suo cane guida durante la passeggiata serale. Fortunatamente l'animale non è stato toccato, ma il bastone è ora completamente inutilizzabile: la punta è spaccata, bloccata, e il meccanismo interno che fa ruotare la sfera durante la camminata risulta piegato e danneggiato.

Per la donna, però, non si tratta dei 40 euro del valore del pezzo di ricambio. Stigmatizza invece "la totale mancanza di civiltà; non ti sei nemmeno fermato per chiedere scusa o sincerarti che io e il cane fossimo a posto dopo aver letteralmente travolto il mio strumento di autonomia, nemmeno per accertarti che fossi in grado di tornare a casa in sicurezza con il bastone rotto".

"Un po' di umanità in più non guasterebbe - conclude la donna - specialmente verso chi si muove già con difficoltà".