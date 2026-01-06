 / Eventi

Finale, prima "ciumba" dell’anno per 130 temerari: dai 10 agli 81 anni in acqua per il 26esimo "Cimento della Befana" (FOTO e VIDEO)

Tra i cimentisti che hanno sfidato il freddo anche la campionessa mondiale di nuoto in acque gelide Stefania Storace

Finale Ligure si conferma una delle capitali liguri del "brivido" con la 26ª edizione del "Cimento della Befana"

Stamattina (6 gennaio, ndr) sulla Spiaggia dei Neri, sono stati 130 i temerari che hanno sfidato un’aria a 5°C e acque decisamente più calde a 12°C per la tradizionale prima "ciumba" dell’anno. L'evento, organizzato dalla Compagnia di San Pietro col supporto dei commercianti e il patrocinio comunale, ha goduto di una tregua dal vento proprio al momento del tuffo, regalando una cornice ideale alla nutrita schiera di partecipanti e curiosi.

La mattinata è stata scandita dalle note della banda Rumpe e Streppa, che ha omaggiato il compleanno di Adriano Celentano intonando Azzurro, scritta proprio a pochi passi dal litorale palcoscenico del tuffo, sulla terrazza dei Bagni Elios da Paolo Conte e Vito Pallavicini. Tra i flutti spiccava la campionessa mondiale di nuoto in acque gelide Stefania Storace, affiancata da un mix generazionale straordinario: dai giovanissimi Riccardo e Gea (10 anni) ai veterani Luciano Assereto (81) e Fausta Porro (79). Menzione speciale per Fulvio Paola dei "Nuotatori del tempo avverso", che ha celebrato nelle acque finalesi il suo 300° tuffo fuori stagione, e per la coppia svedese che ha confermato l'appeal internazionale della manifestazione.

Oltre la sfida al gelo, l'iniziativa ha ribadito il suo spirito conviviale tra focaccia, cioccolata calda e vin brulé condivisi a riva. Il Cimento si attesta così come un pilastro delle festività locali, capace di unire sport, goliardia e identità territoriale. Tra i premiati anche la palestra Firpo per i suoi 40 anni di attività e l'originale duo "Sincro Daddy", a testimonianza di un rito collettivo che ogni anno rinnova il legame profondo tra la comunità e il suo mare.

Mattia Pastorino

