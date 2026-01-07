 / Attualità

Attualità | 07 gennaio 2026, 18:39

Folla ad Albenga per l’ultimo saluto al dottor Schneck

Si è spento sabato all’età di 92 anni

Grande partecipazione di cittadini, ieri pomeriggio ad Albenga, per l’ultimo saluto al dottor Emilio Ambrogio Schneck, per tutti semplicemente “ü megu”, scomparso sabato 4 gennaio all’età di 92 anni. Le esequie si sono svolte alle 15 nella chiesa del Sacro Cuore, gremita di persone che hanno voluto rendere omaggio a una figura molto amata e rispettata in città.

Classe 1933, Schneck è stato uno dei medici di famiglia storici di Albenga, punto di riferimento per intere generazioni di pazienti. Professionista stimato, ha esercitato la medicina per decenni con competenza, dedizione e grande umanità, instaurando con i suoi assistiti un rapporto che andava oltre la cura, fatto di ascolto e vicinanza. Profondamente legato al territorio, ha lasciato un segno indelebile non solo sul piano professionale, ma anche umano.

Lascia la moglie Gabriella, i figli Valter e Roberto, ex vicesindaco di Albenga, le nuore Cristina ed Elisabetta, i nipoti Andrea e Luca, la sorella Mariangela, oltre ai parenti tutti.

News collegate:
 Albenga in lutto per la morte del dottor Emilio Ambrogio Schneck, storico medico della città - 04-01-26 13:22

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium