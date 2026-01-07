Folla ad Albenga per l’ultimo saluto al dottor Schneck

Grande partecipazione di cittadini, ieri pomeriggio ad Albenga, per l’ultimo saluto al dottor Emilio Ambrogio Schneck, per tutti semplicemente “ü megu”, scomparso sabato 4 gennaio all’età di 92 anni. Le esequie si sono svolte alle 15 nella chiesa del Sacro Cuore, gremita di persone che hanno voluto rendere omaggio a una figura molto amata e rispettata in città.

Classe 1933, Schneck è stato uno dei medici di famiglia storici di Albenga, punto di riferimento per intere generazioni di pazienti. Professionista stimato, ha esercitato la medicina per decenni con competenza, dedizione e grande umanità, instaurando con i suoi assistiti un rapporto che andava oltre la cura, fatto di ascolto e vicinanza. Profondamente legato al territorio, ha lasciato un segno indelebile non solo sul piano professionale, ma anche umano.

Lascia la moglie Gabriella, i figli Valter e Roberto, ex vicesindaco di Albenga, le nuore Cristina ed Elisabetta, i nipoti Andrea e Luca, la sorella Mariangela, oltre ai parenti tutti.