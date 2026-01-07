Incidente sull’A10 tra Genova e Savona: un ferito al San Paolo in codice giallo

Incidente sull’autostrada A10, nel tratto tra Genova e Savona, al km 44,5, questo pomeriggio. Il sinistro ha provocato code e rallentamenti, con l’allacciamento con l’autostrada A6 chiuso fino alle 17.30 circa.

Secondo quanto appreso, l’incidente ha coinvolto un’unica auto che, per cause in via di accertamento, si è schiantata contro il guardrail senza coinvolgere altri veicoli.

Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce d’Oro Mare di Albissola, della Croce Rossa di Vado Ligure e i vigili del fuoco di Savona. Il conducente del mezzo è stato trasportato all’ospedale San Paolo di Savona in codice giallo.