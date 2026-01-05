Addio a Paolo Pastorino, ex milite della Croce Bianca di Carcare

C’è un tipo di persone che non cercano riconoscimenti, che rifuggono i riflettori e che misurano il proprio valore esclusivamente nei gesti concreti. Paolo Pastorino, per tutti “Chicco”, apparteneva a questa schiera silenziosa e indispensabile. Si è spento a 74 anni presso la Residenza “Alta Langa” di Monesiglio, lasciando un vuoto profondo non solo nei suoi affetti, ma anche nella comunità di volontari che per anni ha condiviso con lui turni, emergenze e responsabilità pesanti come la vita degli altri.

Per molto tempo Chicco ha fatto parte della Croce Bianca di Carcare, dove ha operato come autista e soccorritore. Ruoli che richiedono sangue freddo, prontezza e una disciplina che non ammette approssimazioni. Chi ha lavorato con lui lo ricorda come un uomo dal carattere burbero e ferreo, poco incline alle mezze misure. Un temperamento che poteva apparire ruvido, ma che era l’espressione di un profondo senso del dovere e di un rispetto assoluto per il servizio svolto.

Dietro quella scorza dura si nascondeva però un cuore grande, generoso, capace di attenzione sincera verso gli altri. Chicco non amava le parole inutili né i gesti plateali: preferiva esserci. Essere presente quando serviva, assumersi la responsabilità delle decisioni difficili, garantire sicurezza ai colleghi e ai pazienti. Era uno di quelli su cui si poteva contare senza bisogno di chiedere due volte.

I funerali si svolgeranno mercoledì 7 gennaio alle ore 10.30 presso la chiesa parrocchiale di San Marco a Pallare. La rosario è previsto martedì 6 gennaio alle ore 20, sempre nella chiesa di San Marco.