Millesimo piange Andrea Massaro: "Una presenza quotidiana che lasciava il segno"

È scomparso a soli 47 anni Andrea Massaro, figura nota e amata nella comunità di Millesimo. La notizia della sua morte ha suscitato profonda commozione tra chi lo conosceva, per il suo modo unico di essere presente nella vita di tutti i giorni.

Frequentava il centro diurno Villa Sanguinetti di Cairo Montenotte e, nel 2023, aveva contribuito alla vittoria della Coppa Italia di Hockey Paralimpico con l’ASD Pippo Vagabondo.

"Una persona molto particolare, nel senso più bello e vero del termine — ricorda Aldo Picalli, capogruppo di opposizione del gruppo ‘Progetto Millesimo’ — Andrea ha vissuto la sua esistenza in una condizione speciale, ma per noi era semplicemente una persona in mezzo a tutti noi. Una presenza quotidiana, riconoscibile, familiare. Straordinaria nella sua sensibilità, nella sua delicatezza, nel suo modo unico di stare al mondo. Aveva quel modo tutto suo di salutarti da lontano, di fermarti con uno sguardo o con poche parole, di ricordarti le cose che “dovevi fare”, come se avesse sempre a cuore il tempo e la vita degli altri".

"Quando ero sindaco, ogni tanto veniva a propormi le sue idee, le sue sensazioni, i suoi pensieri sul paese. Erano riflessioni semplici, ma mai banali, sempre autentiche. Andrea aveva un carattere forte e deciso, ma allo stesso tempo era profondamente buono: una bontà vera, infinita, senza filtri. Simpatico, diretto, mai cattivo. Una di quelle persone che non passano inosservate, anche quando non fanno rumore".

"Per noi è una grande perdita, perché Andrea era un incontro quotidiano: era qualcuno che ti vedeva, che ti salutava, che c’era. E quando una presenza così viene a mancare, il vuoto si sente, eccome. Alla mamma Lucia e alla sorella Cinzia va il mio abbraccio più forte. Ci mancherà molto. Fai buon viaggio, Andrea", conclude Picalli.

I funerali si terranno oggi, mercoledì 7 gennaio, alle ore 15 nella chiesa Visitazione di Maria SS..