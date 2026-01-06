La Befana porta sorrisi e doni in Pediatria al San Paolo: l'iniziativa della Croce Bianca, Cresc.I e i vigili del fuoco (FOTO)

Doni e sorrisi ai bimbi della Pediatria dell'ospedale San Paolo di Savona.

Questa mattina in occasione della festa dell'Epifania tre Befane in sella alla loro scopa, i vigili del fuoco e la Croce Bianca di Savona hanno portato alcuni regali ai piccoli ospiti, otto, ricoverati nel reparto del nosocomio savonese. Sei invece i bimbi, due maschi e quattro femmine, appena nati, tra i quali Francesco venuto alla luce questa notte alle 4.40, a cui sono stati consegnati i doni.

Particolarmente emozionante è stato il regalo di un bambino ricoverato, un pacchetto di cioccolato, ad un vigile del fuoco.

I doni sono stati portati anche al pronto soccorso pediatrico.

L'iniziativa è stata organizzata dalla Croce Bianca di Savona, l'associazione Cresc.I e i vigili del fuoco.