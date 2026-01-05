Varazze, chiesa troppo piccola a Casanova: i funerali di don Fossile spostati in Sant'Ambrogio

In considerazione della capienza della Chiesa della Natività di Maria Santissima in Casanova e per favorire la presenza di sacerdoti e laici provenienti da fuori territorio si è deciso che il funerale di don Marco Fossile sarà celebrato mercoledì 7 gennaio alle ore 10 nella Chiesa Sant'Ambrogio Vescovo a Varazze, anziché nella parrocchiale di Casanova. Il rito sarà presieduto dal vescovo Calogero Marino.

La salma sarà traslata a Casanova nel pomeriggio di domani, martedì 6 gennaio, per la recita del rosario in suffragio delle ore 18. Chi volesse dare l'ultimo saluto a don Fossile potrà farlo dopo le ore 15 di oggi, lunedì 5 gennaio, nel Cimitero Monumentale di Savona.

Il presbitero sessantatreenne originario di Lavagna, dov'era nato il 28 maggio 1962, parroco proprio a Casanova, è deceduto a Savona, nella Casa del clero San Giuseppe, di Savona, in cui prestava assistenza ai sacerdoti anziani ospitati, a poche ore di distanza dalla morte del confratello don Piero Giacosa, rettore della Cattedrale Nostra Signora Assunta e parroco della comunità dei Santi Giovanni Battista e Andrea Apostolo in Savona.