Lunapark Dis-Ability Day, più di 200 i partecipanti sulle giostre al Prolungamento

Più di 200 i partecipanti provenienti da tutta la provincia e persino da Imperia e Genova alla quinta edizione del Lunapark Dis-Ability Day a Savona.

"È incredibile nonostante la temperatura rigida, la voglia di divertirsi sfruttando un'occasione unica: le giostre de Luna park rallentate nella velocità e prestazioni apposta per loro per ogni tipo di disabilità, tutto questo ai Giostrai, all'assessore Elisa Di Padova, al comando della Polizia Locale Savona per il parcheggio riservato e alla Croce d'Oro di Albissola Marina" ha detto l'organizzatore Fabio Incorvaia della Jet Ski Therapy.

L'evento si è svolto ieri, festività dell'Epifania, al Prolungamento di Savona.

In conclusione spazio le frittelle e al brindisi offerto dai giostrai.

Tutto è nato cinque anni fa da un'idea del sette volte sul tetto del mondo con la sua moto d’acqua Fabio Incorvaia e dalla disponibilità dei giostrai del Prolungamento, con la collaborazione del Comune, per regalare a bambini e ragazzi con disabilità e alle loro famiglie una mattinata di serenità e divertimento sulle giostre rallentate.