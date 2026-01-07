Alassio, il Burraco delle feste diventa un gesto di solidarietà

Si sono conclusi all’Hotel Toscana di Alassio i tornei di Burraco organizzati per le festività di fine anno, con una partecipazione in costante crescita. Numerosi gli appassionati coinvolti: alassini, residenti delle città marine limitrofe e villeggianti, uniti da momenti di svago sportivo e solidarietà.

Il terzo torneo, dedicato alla Befana, è stato vinto da Enrico e Imma, che hanno ricevuto il premio offerto dal Ristorante dei Matetti, da anni vicino all’iniziativa insieme a esercenti, commercianti e albergatori del territorio.

Il ricavato complessivo dei tre tornei sarà destinato all’acquisto di materiale medico-sanitario per il Policlinico di Guanabo, località costiera nei pressi dell’Avana, a Cuba.

Gli organizzatori ringraziano tutti coloro che hanno contribuito al successo dell’evento e danno appuntamento alla fine del nuovo anno, ancora una volta nella città di Alassio.