Epifania di festa a Savona e Albenga con la Befana dei Vigili del Fuoco

Un pomeriggio di festa e meraviglia ha accompagnato grandi e piccoli nella giornata dell’Epifania a Savona e Albenga, dove i Vigili del Fuoco hanno regalato momenti indimenticabili all’insegna della fantasia e della condivisione.

Tra applausi, occhi sgranati e sorrisi emozionati, le Befane dei Vigili del Fuoco si sono calate dall’alto, sorprendendo i bambini come in una fiaba. Dopo l’arrivo spettacolare, caramelle e dolci hanno riempito le mani dei più piccoli, trasformando l’evento in un concentrato di gioia.

A Savona, la sede centrale dei Vigili del Fuoco si è trasformata in un vero e proprio parco a tema grazie alla “Pompieropoli”, allestita dall’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco. I bambini hanno potuto vestire i panni dei piccoli pompieri, salire a bordo del “Bruco” – il mezzo cingolato anfibio utilizzato nelle emergenze – e divertirsi sul quad lungo una pista sabbiosa allestita sulla spiaggia antistante la caserma.

Suggestiva anche la festa ad Albenga, dove l’arrivo della Befana ha lasciato tutti a bocca aperta. Trasportata simbolicamente da un elicottero realizzato dai Vigili del Fuoco di Albenga, la Befana ha sorvolato la piazza per poi essere calata lentamente al centro, accolta da un lungo applauso.

Nel cuore della festa, i bambini hanno potuto incontrare la Befana, ricevere dolci e vivere un pomeriggio speciale fatto di magia, fantasia e sorrisi sinceri.

Un’Epifania partecipata e riuscita, che ha confermato ancora una volta il profondo legame tra i Vigili del Fuoco e la comunità: un rapporto che va oltre l’emergenza e si esprime anche nella capacità di regalare emozioni, vicinanza e ricordi felici.