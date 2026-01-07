Calano i nati, il 2025 si chiude con meno parti al San Paolo di Savona

L’inverno demografico del Savonese sembrava in calo negli ultimi anni, dopo l’incremento delle nascite registrato al reparto di Ostetricia dell’ospedale San Paolo, unico punto nascite della provincia. Ma il 2025, rispetto agli anni precedenti, segna un’inversione di tendenza.

Sono 788 i bambini e le bambine nati lo scorso anno e, facendo un salto indietro nel tempo anche solo fino al 2021, quello appena concluso risulta l’anno con meno parti al San Paolo.

Il 2024 si era chiuso con 833 nuovi nati, per un numero di parti pari a 820, considerando quelli gemellari, oltre ad alcuni casi di nascite in casa e al successivo ricovero della mamma in reparto o durante il trasferimento verso l’ospedale. Nel 2023 erano stati 816 i piccoli venuti alla luce in provincia, 808 i parti fatti al San Paolo nel 2021.