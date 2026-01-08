Savona, riparata la caldaia delle scuole Astengo: i bambini potranno tornare in classe

Si è risolto con quasi due giornate di lavori e prove sull’impianto l’intervento per riattivare la caldaia delle scuole Astengo, che si era guastata mercoledì.

Nelle classi erano stati raggiunti i 12 gradi ed era stata emessa l’ordinanza del sindaco per interrompere le lezioni.

Da domani, venerdì 9, i bambini potranno tornare in classe.

"Purtroppo è un impianto vecchio e si è guastato – spiega l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Savona Lionello Parodi – i pezzi rotti sono stati cambiati e i tecnici hanno effettuato alcune prove. L’impianto è stato messo in pressione e acceso per scaldare gli ambienti e fare in modo che i bambini che torneranno a scuola abbiano una temperatura ottimale".