 / Attualità

Attualità | 08 gennaio 2026, 15:48

Tra fantasy, avventura e formazione, sold out per la prima graphic novel di Alberto Luppi Musso “Wolf 74-I Guardiani Celesti”

L'autore racconta il successo del fumetto che guarda al suo pubblico nel segno dell'inclusività. L'ingresso nei circuiti nazionali anticipa l'avvio di una serie di racconti

Celebra con un “sold out” il suo primo impegno editoriale Alberto Luppi Musso, già apprezzato musicista che recentemente ha sviluppato il suo impegno come scrittore e grafico. Durante le festività natalizie, la sua graphic novel Wolf 74 – I Guardiani Celesti (Carta Bianca Editore, per la collana Rift Comics), ha registrato un tutto esaurito delle copie disponibili, prima uscita di una saga che ha l'intenzione di unire immaginazione, emozione e attenzione educativa.

Le copie sono andate a ruba nei punti vendita di Finalborgo, in particolare da Monica Idee Regalo e al Caffè del Teatro, dove il volume è stato scelto come proposta culturale originale, apprezzata da ragazzi, famiglie e appassionati di fumetto e dove, il 23 dicembre, se ne è tenuta la presentazione ufficiale.

Per Luppi Musso questo risultato non rappresenta un punto di arrivo, ma l’inizio di un percorso editoriale solido, costruito con coerenza e visione. “Si colloca tra mecha e shōjo, fondendo l’epica dei grandi robot con una narrazione emotiva e intimista. L’azione si intreccia con la crescita personale delle protagoniste, dando spazio a relazioni, fragilità, paure e desiderio di riscatto, in uno stile che dialoga apertamente con il linguaggio del manga – spiega l'autore – La storia segue tre ragazze chiamate a diventare i Guardiani Celesti, pilote del mecha Wolf 74. La loro battaglia non è soltanto contro una minaccia esterna, ma anche contro difficoltà scolastiche, insicurezze e senso di inadeguatezza. Il racconto mette al centro il valore del gruppo, della collaborazione e della fiducia reciproca”.

Grande attenzione è stata dedicata anche all’aspetto grafico-editoriale. “Il volume utilizza un font ricercato e altamente leggibile – continua Luppi Musso –, con una spaziatura studiata per facilitare la lettura di chi presenta difficoltà come DSA o affaticamento visivo. Una scelta precisa, pensata per avvicinare i giovani alla lettura senza rinunciare alla qualità narrativa. Wolf 74 – I Guardiani Celesti è inoltre concepito come libro attivo: tutte le tavole possono essere colorate e reinterpretate, trasformando il fumetto in uno spazio creativo aperto, inclusivo e partecipato”.

La graphic novel è attualmente disponibile sul sito dell’editore Carta Bianca oltre a essere già presente su Libreria Universitaria, segnando l’ingresso ufficiale del titolo nei circuiti nazionali. Nei prossimi mesi il volume sarà progressivamente disponibile anche nei grandi store nazionali come IBS e Feltrinelli.

La primavera segnerà invece un nuovo passo, con altri titoli firmati da Alberto Luppi Musso, sempre all’interno della collana della Rift Comics: “Le prossime uscite sono pensate per età e sensibilità differenti. L’Ombra della Contessa – Oltre lo Specchio è una graphic novel rivolta a un pubblico dai 16 anni in su: qualcosa di pericoloso e affascinante riemerge dal passato e Jane si muove tra specchi, segreti e memorie della Mantova dei Gonzaga, seguendo una figura ambigua che non rivela mai del tutto le proprie intenzioni. È un dark psicologico in cui bene e male si confondono e non tutto ciò che brilla conduce alla verità, con atmosfere gotiche e misteriose che richiamano il genere seinen, tra elementi storici e investigativi. Poi sarà la volta di Crossing in the Season, pensato per bambini e ragazzi dai 9 anni in su. Qui il tono cambia: Blu attraversa le stagioni insieme a Otto e al drago Sky per affrontare le proprie paure, in una favola moderna dove l’avventura diventa occasione di crescita. Il racconto è accompagnato da un gioco di ruolo narrativo che guida i più giovani alla scoperta delle emozioni, dell’identità e della consapevolezza di sé, muovendosi tra fantasy, avventura e formazione”.

“Il primo sold out di Wolf 74, la cui realizzazione è stata possibile grazie anche all'impegno di Enrica Fracchia Morelli che con'La Marca Aleramica' ha creduto in questo mio nuovo percorso, è un segnale chiaro - afferma Luppi Musso - quando una storia è pensata con cura, rispetto e visione, trova i suoi lettori. E questo universo narrativo ha appena spiccato il volo”.

Mattia Pastorino

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium