Tra fantasy, avventura e formazione, sold out per la prima graphic novel di Alberto Luppi Musso “Wolf 74-I Guardiani Celesti”

Celebra con un “sold out” il suo primo impegno editoriale Alberto Luppi Musso, già apprezzato musicista che recentemente ha sviluppato il suo impegno come scrittore e grafico. Durante le festività natalizie, la sua graphic novel Wolf 74 – I Guardiani Celesti (Carta Bianca Editore, per la collana Rift Comics), ha registrato un tutto esaurito delle copie disponibili, prima uscita di una saga che ha l'intenzione di unire immaginazione, emozione e attenzione educativa.

Le copie sono andate a ruba nei punti vendita di Finalborgo, in particolare da Monica Idee Regalo e al Caffè del Teatro, dove il volume è stato scelto come proposta culturale originale, apprezzata da ragazzi, famiglie e appassionati di fumetto e dove, il 23 dicembre, se ne è tenuta la presentazione ufficiale.

Per Luppi Musso questo risultato non rappresenta un punto di arrivo, ma l’inizio di un percorso editoriale solido, costruito con coerenza e visione. “Si colloca tra mecha e shōjo, fondendo l’epica dei grandi robot con una narrazione emotiva e intimista. L’azione si intreccia con la crescita personale delle protagoniste, dando spazio a relazioni, fragilità, paure e desiderio di riscatto, in uno stile che dialoga apertamente con il linguaggio del manga – spiega l'autore – La storia segue tre ragazze chiamate a diventare i Guardiani Celesti, pilote del mecha Wolf 74. La loro battaglia non è soltanto contro una minaccia esterna, ma anche contro difficoltà scolastiche, insicurezze e senso di inadeguatezza. Il racconto mette al centro il valore del gruppo, della collaborazione e della fiducia reciproca”.

Grande attenzione è stata dedicata anche all’aspetto grafico-editoriale. “Il volume utilizza un font ricercato e altamente leggibile – continua Luppi Musso –, con una spaziatura studiata per facilitare la lettura di chi presenta difficoltà come DSA o affaticamento visivo. Una scelta precisa, pensata per avvicinare i giovani alla lettura senza rinunciare alla qualità narrativa. Wolf 74 – I Guardiani Celesti è inoltre concepito come libro attivo: tutte le tavole possono essere colorate e reinterpretate, trasformando il fumetto in uno spazio creativo aperto, inclusivo e partecipato”.

La graphic novel è attualmente disponibile sul sito dell’editore Carta Bianca oltre a essere già presente su Libreria Universitaria, segnando l’ingresso ufficiale del titolo nei circuiti nazionali. Nei prossimi mesi il volume sarà progressivamente disponibile anche nei grandi store nazionali come IBS e Feltrinelli.

La primavera segnerà invece un nuovo passo, con altri titoli firmati da Alberto Luppi Musso, sempre all’interno della collana della Rift Comics: “Le prossime uscite sono pensate per età e sensibilità differenti. L’Ombra della Contessa – Oltre lo Specchio è una graphic novel rivolta a un pubblico dai 16 anni in su: qualcosa di pericoloso e affascinante riemerge dal passato e Jane si muove tra specchi, segreti e memorie della Mantova dei Gonzaga, seguendo una figura ambigua che non rivela mai del tutto le proprie intenzioni. È un dark psicologico in cui bene e male si confondono e non tutto ciò che brilla conduce alla verità, con atmosfere gotiche e misteriose che richiamano il genere seinen, tra elementi storici e investigativi. Poi sarà la volta di Crossing in the Season, pensato per bambini e ragazzi dai 9 anni in su. Qui il tono cambia: Blu attraversa le stagioni insieme a Otto e al drago Sky per affrontare le proprie paure, in una favola moderna dove l’avventura diventa occasione di crescita. Il racconto è accompagnato da un gioco di ruolo narrativo che guida i più giovani alla scoperta delle emozioni, dell’identità e della consapevolezza di sé, muovendosi tra fantasy, avventura e formazione”.

“Il primo sold out di Wolf 74, la cui realizzazione è stata possibile grazie anche all'impegno di Enrica Fracchia Morelli che con'La Marca Aleramica' ha creduto in questo mio nuovo percorso, è un segnale chiaro - afferma Luppi Musso - quando una storia è pensata con cura, rispetto e visione, trova i suoi lettori. E questo universo narrativo ha appena spiccato il volo”.