Classi al freddo nella scuola primaria di Vado: disposta la sospensione dell'attività didattica

Classi al freddo nella scuola primaria di Vado e il Vice Sindaco Mirella Oliveri ha disposto la sospensione dell'attività didattica.

Rientro non dei migliori dopo le feste natalizie per gli alunni della "Don Peluffo" di Piazza San Giovanni Battista. Questa mattina è stato infatti riscontrato un malfunzionamento, dovuto ad un guasto tecnico, dell’impianto di riscaldamento a servizio della scuola.

E' stato quindi effettuato un sopralluogo da parte del personale dell’amministrazione e dei tecnici della ditta incaricata degli interventi di manutenzione all’impianto, con lo scopo di verificare gli interventi improcrastinabili necessari alla ripresa del funzionamento.

Dal sopralluogo è emerso che le cause del guasto sono dovute ad una pompa andata in blocco ed una centralina non funzionante. I tecnici hanno così provveduto ad attivare gli apparati di scorta ed al momento l’impianto risulta funzionante ma la temperatura nel plesso non risultava essere ancora idonea a garantire il regolare svolgimento delle lezioni.

La ditta ha attivato un sistema di monitoraggio diretto con il proprio personale dell’impianto della scuola pertanto prevedendo che dalla giornata di domani, giovedì 8 gennaio, le lezioni possano essere svolte regolarmente.

La vice sindaco questa mattina ha così deciso di interrompere le lezioni e le attività della ludoteca per evitare disagi alla salute degli studenti e del personale docente e non docente.