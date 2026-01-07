Savona, locali e terreni dati in affitto garantiscono al Comune entrate per circa 600 mila euro

È di circa 600 mila euro la somma che il Comune di Savona incassa dagli affitti dei propri beni immobili. La cifra è quella accertata nel corso del 2025, anno durante il quale sono intervenute diverse modifiche: adeguamenti ISTAT dei canoni, previsti dalla legge e/o dai contratti, la cessazione di alcuni rapporti concessori o di locazione – come nel caso dell’alloggio di via Garroni 20 – oppure rideterminazioni dovute a conguagli dei canoni.