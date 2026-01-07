Borgio, la minoranza boccia il bilancio di previsione: "Indietro tanti piccoli lavori pubblici di cui il paese ha veramente bisogno"

"Martedì 30 dicembre scorso si è tenuto l’ultimo consiglio comunale dell’anno che ha toccato molti punti soprattutto legati al bilancio di previsione 2026-2028, ma non solo. Il primo punto riguardava un ordine del giorno per difendere il corso di laurea in fisioterapia presso l’ospedale S. Corona. Ci siamo espressi a favore di questa volontà anche della nostra Amministrazione (come già fatto in precedenza a Finale Ligure e Pietra Ligure) di esporsi contro la decisione sulla chiusura del suddetto corso di laurea, riteniamo infatti che questo costituisca un ulteriore atto a favore del depotenziamento dell’Ospedale Santa Corona, come già successo anni fa, con la scelta di chiudere il punto nascite. Comprendendo che queste scelte, anche politiche, siano dettate da una visione di riduzione delle spese, rimaniamo comunque allarmati da una decisione che incrementerà le già enormi difficoltà nel reperire operatori sanitari che possano lavorare nel nostro territorio. Ci auguriamo davvero che si possa raggiungere un accordo tra amministratori e l’Università di Genova".

Così, attraverso una nota stampa, il gruppo di minoranza “Borgio Verezzi x Tutti”, rappresentato in Consiglio comunale da Gabriele Murrighile, Chiara Salvi e Martino Marinoni.

"Un altro punto di discussione riguardava l’approvazione di uno schema di convenzione transitoria per creare un sistema integrato dei servizi sociali nell’ambito del distretto finalese - si legge nella nota - Abbiamo espresso qualche perplessità su questo atto dovuto, perplessità condivise anche dal Sindaco. Riteniamo infatti che seppur l’ampliamento delle collaborazioni fra comuni limitrofi sia favorevole, soprattutto in uno spazio delicato come quello che si occupa dei soggetti fragili e bisognosi, crediamo fermamente che il miglior modo per gestire l’ambito sociale sia la profonda conoscenza del territorio. Rinfrancati dal fatto che questo passaggio sia transitorio, proprio per testare la sua efficacia, abbiamo deciso di esprimerci favorevolmente".

"Per quanto riguarda le società partecipate si è fatto il punto sul progetto di fusione del Consorzio per la Depurazione delle Acque del Savonese, unitamente alle altre due società del ponente, la Servizi Ambientali e la Sca, purtroppo apprendiamo dal Sindaco che per l'ennesima volta il tanto atteso allaccio al depuratore di Borghetto S. Spirito è stato rinviato e non sarà realizzato prima del 2028 - proseguono dal gruppo di opposizione - L’approvazione sulle aliquote tributarie non ci ha invece convinti del tutto, se per le aliquote IMU, ossia di mantenere le quote dell’anno 2025, abbiamo ritenuto fosse una scelta comprensibile, sull'addizionale comunale l’IRPEF, in un momento in cui il costo della vita è sempre più elevato, ridurre la pressione fiscale sui lavoratori dipendenti del nostro comune sia un atto da prendere in considerazione".

"L’aggiornamento del documento unico di programmazione e il bilancio di previsione per il triennio 2026-2028 ci ha visti invece fermamente contrari, non senza alcuni attriti con il Sindaco durante la discussione. Purtroppo continuiamo a non condividere la sua visione sui progetti futuri per il nostro paese, da anni si continua a parlare delle solite grandi opere, uno fra tutti il nuovo sottopasso che vedrà l'inizio dei lavori a breve, ma riteniamo che si siano invece lasciati indietro tanti piccoli lavori pubblici di cui Borgio Verezzi ha veramente bisogno per un rilancio della sua immagine, della sua offerta turistica e della sua vivibilità", concludono dal gruppo di minoranza “Borgio Verezzi x Tutti”.