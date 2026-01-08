Albenga, la Società Nazionale di Salvamento presenta le attività e il rinnovo brevetti 2026

La Società Nazionale di Salvamento – Sezione di Albenga annuncia la presentazione ufficiale delle proprie attività, in programma venerdì 9 gennaio alle ore 19.30 presso la Piscina Comunale di Albenga, in via Amalfi 1. L’incontro sarà un’occasione aperta a tutti per conoscere da vicino l’impegno della Sezione sul territorio e, in particolare, le modalità di rinnovo del brevetto di Assistente Bagnanti per l’anno 2026.

Il rinnovo del brevetto prevede una serie di passaggi obbligatori. Gli interessati dovranno innanzitutto registrarsi sul sito ufficiale salvamento.it, qualora non fossero già iscritti. Successivamente sarà necessario effettuare il pagamento alla sede centrale della quota di rinnovo quinquennale, comprensiva dei diritti di segreteria e del nuovo manuale di Assistente Bagnanti, per un importo complessivo di 140 euro. A questo si aggiunge il versamento della quota per le spese d’esame, pari a 60 oppure 110 euro a seconda della tipologia di rinnovo, da effettuare direttamente alla Sezione di Albenga. La procedura si conclude con la prenotazione dell’esame, da concordare con la stessa Sezione.

Gli esami per il rinnovo del brevetto di Assistente Bagnanti si svolgeranno presso la Piscina Comunale di Albenga, sempre in via Amalfi 1. Le sessioni sono state calendarizzate a partire da sabato 31 gennaio alle ore 9.00, per poi proseguire sabato 14 febbraio alle ore 9.00, venerdì 27 febbraio alle ore 18.45, sabato 14 marzo alle ore 9.00, venerdì 27 marzo alle ore 18.45, sabato 11 aprile alle ore 9.00, venerdì 24 aprile alle ore 18.45, sabato 9 maggio alle ore 9.00, sabato 23 maggio alle ore 9.00 e sabato 30 maggio alle ore 9.00.

Le prove d’esame variano in base al periodo di scadenza del brevetto. Per chi ha il brevetto scaduto da non oltre cinque anni è prevista una serie di test natatori che includono una nuotata di 150 metri a scelta entro tre minuti, 50 metri a stile libero entro 55 secondi, 50 metri a dorso entro un minuto e cinque secondi, 50 metri a rana entro un minuto e quindici secondi, oltre a un tuffo di testa dal bordo vasca, una percorrenza subacquea di 12,5 metri e una prova di galleggiamento di 20 secondi con mani e testa fuori dall’acqua. A completare l’esame vi saranno domande teorico-pratiche di primo soccorso e rianimazione cardiopolmonare con utilizzo del BLS-D.

Per i candidati con brevetto scaduto da oltre cinque anni le prove risultano più articolate. È richiesta una prova di 100 metri a stile libero da completare entro un minuto e quaranta secondi, seguita da una prova combinata di 50 metri che prevede 25 metri a stile libero con testa fuori dall’acqua e il successivo recupero, in immersione ad almeno un metro e mezzo di profondità, di un manichino da gara o di un figurante, da trasportare a presa libera per i restanti 25 metri. È inoltre prevista una prova in apnea di 25 metri con recupero di tre oggetti posti sul fondo, una serie di tre trasporti consecutivi di 25 metri ciascuno di un manichino o figurante con tecniche diverse, la gestione completa di un’emergenza di primo soccorso con rianimazione cardiopolmonare e BLS-D e, infine, una prova di voga. Quest’ultima consiste nel raggiungere in piedi un gavitello posizionato ad almeno 150 metri dalla riva, effettuare una doppia rotazione senza mai toccarlo simulandone il recupero e rientrare a riva vogando di schiena in posizione seduta entro il tempo massimo di sei minuti e trenta secondi.

Per ulteriori informazioni, chiarimenti o per le iscrizioni, è possibile contattare la Sezione di Albenga al numero 371 5428243, anche tramite messaggi WhatsApp, oppure scrivere all’indirizzo email salvamentoalbenga@gmail.com.

Il referente per le attività e per le prove d’esame sarà Daniele Alberigo, allenatore di nuoto per il salvamento Snaq di secondo livello.