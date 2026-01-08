Bianca, la micia scomparsa a Legino: l’appello del proprietario e il quartiere che si mobilita per riportarla a casa

Bianca è scomparsa da oltre un mese, ma il suo padrone non si rassegna e in questi giorni ha lanciato un nuovo appello sulla pagina Facebook Lezè, a cui ha risposto un intero quartiere pronto a mobilitarsi.

"Più di un mese fa – scrive il proprietario della micia – è stata smarrita la mia gattina di nome Bianca in centro a Savona. Una signora me l’aveva segnalata nella piazzetta, ai giardinetti in centro a Legino, di fronte al gommista e al negozio di ferramenta. Ma io non sono mai riuscito a vederla. Per caso qualcuno l’ha vista anche in altre zone, da qualche parte? Nel caso, se potete, avvisatemi e magari fatele una foto. Grazie".

Le risposte sono subito arrivate. C’è chi è pronto a unirsi al proprietario di Bianca nelle ricerche, chi segnala – con tanto di foto – un gatto molto somigliante alla micia scomparsa, e chi, avendo un’attività commerciale in zona, promette di tenere gli occhi aperti nel caso notasse un animale compatibile con la descrizione.

La speranza condivisa da tutti è che Bianca possa tornare presto tra le braccia del suo padrone.