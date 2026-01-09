La Fiamma Olimpica arriva a Savona: 21 i tedofori selezionati

Il conto alla rovescia è quasi finito: domani mattina (sabato 10 gennaio) la Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 attraverserà Savona, trasformando per un’ora circa il cuore della città in una tappa del grande viaggio olimpico che sta attraversando l’Italia. Dei 10.001 tedofori coinvolti a livello nazionale, sono 21 quelli selezionati per la tappa savonese, molti dei quali mantenuti riservati per ragioni di privacy. Tra i savonesi noti figurerebbero Linda Cerruti, campionessa di nuoto artistico, Vanni Oddera, ideatore della mototerapia, Ilaria Accame, velocista olimpionica, l’ex maratoneta Fulvio Dogali (tutti e 4 porteranno oggi a Genova la fiaccola), la quattrocentista Cassandra Spreinger, la triatleta Laura Facciolo, l’ex sindaco di Finale Flaminio Richeri, l’ex atleta savonese Carlotta Leone, Stefano Valsetti, ex vicesindaco di Cairo Montenotte), Jasmin Ortolan, ricercatrice universitaria (correrà domani pomeriggio a Dolceacqua), Jacopo Provato, ex portiere di Bragno, Altarese, Vadese, Celle, Varazze e altre squadre nel savonese (oggi ha portato la fiaccola a La Spezia), insieme ad altri protagonisti legati allo sport e al territorio.

La carovana partirà dalla zona di Miramare (ex Funivie) tra le 8.30 e le 8.45, per poi attraversare lungomare Matteotti, la Torretta, via Paleocapa, piazza Mameli, corso Mazzini e il suggestivo passaggio all’interno della fortezza del Priamar, prima di proseguire verso via Nizza. Il percorso durerà circa un’ora e si concluderà nei pressi del supermercato Famila, da dove la Fiamma ripartirà alla volta di Imperia.

L’evento comporterà modifiche alla viabilità e un articolato piano di sicurezza: durante il passaggio dei tedofori la circolazione sarà temporaneamente sospesa lungo tutto il tracciato, in entrambi i sensi di marcia. Previsti anche divieti di sosta in corso Colombo, nel tratto a levante della piscina comunale “C. Zanelli”, dalle 19 di oggi alle 12 di domani, per consentire le operazioni logistiche.

La tappa savonese avrà anche un forte valore simbolico. Nella mattinata verrà infatti esposta nell’atrio del Comune una fiaccola delle Olimpiadi invernali di Cortina 1956, messa a disposizione dal Prefetto De Rogatis. Alle 10.30, in Sala Rossa, l’incontro “Savona e la fiaccola olimpica: un legame nella storia” con Franco Astengo che racconterà il rapporto tra la città e il fuoco olimpico.