Stella, lavori sul ponte di Santa Giustina pronti a partire: tema transito mezzi di soccorso al vaglio

Sono stati affidati i lavori ma prima dovrà essere svolto un vertice per risolvere le criticità legate al transito dei mezzi di soccorso, pesanti a servizio delle aziende del territorio e autobus.
A sollevare il futuro problema quando verranno attivati gli interventi sul ponte di Stella Santa Giustina è il sindaco di Sassello Gian Marco Scasso che sul suo profilo social ha lanciato un appello per cercare una zona dove poter posizionare un mezzo dei vigili del fuoco del distaccamento sassellese.
Quando scatteranno i lavori sulla SS334 infatti ci sarà un restringimento veicolare con la presenza del semaforo che da 13 anni tiene sotto scacco con un senso unico alternato il traffico della zona.
Nei prossimi giorni quindi sarebbe previsto un incontro in Prefettura per provare a mitigare la tematica sul tavolo dei diversi enti, dai comuni interessati, la Provincia, passando per Anas. Considerando anche che il prossimo 21 maggio il Giro d'Italia attraverserà proprio quel tratto per arrivare poi a Novi Ligure.
Gli interventi che ammontano a circa 1 milione e 600mila euro verranno effettuati rispettando le prescrizioni della Soprintendenza.