Celle, il mare entra nel centro storico. Il sindaco: "Cerchiamo di evitare che si allaghino i locali"

AGGIORNAMENTO ORE 17.00: "Grazie all’assessora Chiara Zunino, al capogruppo Davide Bellotto, ai bagni Genova ed alla Protezione Civile, abbiamo predisposto una serie di pompe pronte ad intervenire. Nel mentre la ruspa è ripartita ed il secondo mezzo è arrivato, il Rio è stato riaperto ed il livello dell’acqua nel paese è sceso - l'aggiornamento del Sindaco - Fortunatamente nessun danno creato ai locali della zona, il tempestivo intervento al momento ha scongiurato il peggio. Continuiamo a monitorare e le ruspe a lavorare. Un ringraziamento particolare va a Massimo Damele, l’esperienza conta".

La ruspa era al lavoro da ieri sul torrente Ghiare ma è bastato un'interruzione per far sì che il mare allagasse il centro storico.

È successo nel primo pomeriggio a Celle con la prima parte di via Aicardi, Piazza del Popolo e via Boagno davanti al municipio che sono finiti sotto l'acqua per via della mareggiata che sta sferzando la costa.

"Un'onda ha momentaneamente bloccato la ruspa e ora stiamo intervenendo con l'acqua e predisponendo le pompe con la protezione civile - ha detto il Sindaco Marco Beltrame - Cerchiano di evitare che si allaghino i locali. Stiamo facendo il possibile".

Il Comune con un progetto di fattibilità è alla ricerca di una soluzione tecnica idonea per garantire il corretto deflusso delle acque superficiali del centro storico, anche in occasione dell'innalzamento del livello di deflusso del rio Ghiare.

Prevedono infatti di intercettare le linee interrate esistenti a monte degli scarichi nel rio tramite la realizzazione di pozzetti collegati superficialmente a nuove tubazioni secondarie collegate a loro volta a nuove dorsali primarie che dovranno essere realizzate in sub-alveo in asse ai due canali del rio Ghiare.

L'importo è di 2 milioni e 200mila euro da finanziare.