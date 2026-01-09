Giusvalla sotto choc per la scomparsa di Fabrizio Meirano, il sindaco Perrone: "Siamo senza parole"

Un fulmine a ciel sereno ha colpito la comunità di Giusvalla: si è spento improvvisamente Fabrizio Meirano, molto conosciuto in paese. Originario del piccolo borgo valbormidese, lavorava nel settore dell’edilizia e risiedeva a Millesimo.

"Sono senza parole – commenta il sindaco Marco Perrone –. Da ragazzi siamo cresciuti insieme. Era un uomo determinato e profondamente legato al suo paese. Poco tempo fa aveva perso la madre e, solo pochi giorni fa, l’avevo incontrato al bar. La notizia ci lascia davvero sgomenti".

Anche il BarBottega di Giusvalla lo ricorda con affetto sui social: "Ciao Fabri… così ti salutavamo ogni volta che entravi. Eri parte della nostra quotidianità e della nostra grande famiglia di amici che si incontrano anche solo per un caffè. Sempre sorridente, amavi fare battute. Ci mancheranno il tuo sorriso e i tuoi grandi occhi blu. Che la terra ti sia lieve".

Grande tifoso milanista, Meirano faceva parte del Milan Club Val Bormida. L’associazione esprime vicinanza alla famiglia e al vice presidente Hares per la perdita del padre: "Una notizia che colpisce tutta la comunità, dentro e fuori dal tifo rossonero. In questo momento di grande tristezza, vogliamo far sentire tutto il nostro affetto e il nostro abbraccio sincero. Ciao Fabrizio, che la terra ti sia lieve. Alla famiglia le più sentite condoglianze da parte di tutti noi".