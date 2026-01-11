 / Cronaca

Loano, auto contro un palo della segnaletica stradale: un ferito in codice giallo

L'incidente si è verificato in corso Europa

Paura nel tardo pomeriggio di oggi a Loano, dove si è verificato un incidente stradale in corso Europa. L’allarme è scattato poco dopo le 18.30, facendo intervenire immediatamente i soccorsi.

Secondo le prime informazioni, un’automobile avrebbe perso il controllo per cause ancora in fase di accertamento, andando a schiantarsi contro il palo di un cartello stradale a bordo carreggiata.

Sul posto sono prontamente giunti i volontari della Croce Rossa di Loano, l’automedica e le forze dell’ordine. Una persona è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. 

