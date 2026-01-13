Le presenze dei consiglieri comunali di Savona nel 2025: in 17 sempre presenti, solo due hanno saltato 4 sedute

C'è chi è da considerarsi uno "stakanovista" non perdendosi neanche una seduta, in percentuali egualmente divise tra maggioranza e opposizione, poi ci sono anche quelli che sono stati un po' meno presenti ma tutti con assenze giustificate.

I consiglieri comunali a Savona che sono stati presenti a 10 sedute su 10 del parlamentino savonese a Palazzo Sisto nel 2025 sono: Paolo Apicella (Pd), Massimo Arecco (Fratelli d'Italia), Roberto Besio (Patto per Savona), Andrea Bruzzone (Pd), Luca Burlando (Pd), Massimiliano Carpano (Azione), Carla Ferone e Chiara Ferrando (Patto per Savona), Alessandra Gemelli (Pd), Marisa Ghersi (Pd), Aurora Lessi (Pd), Marco Lima (Patto per Savona), Francesco Lirosi (Pd), Giovanni Maida (Pd), Manuel Meles (Movimento 5Stelle), Marco Pozzo (Riformiamo Savona), Marco Ravera (Sinistra per Savona).

Hanno 9 presenze, con un'assenza giustificata: Margherita Coppo Zxamaj (Insieme per Savona), Daniela Giaccardi (PensieroLibero.zero), Luigi Lanza (Sinistra per Savona), Fabio Orsi (Pensiero Libero.zero), Aureliano Pastorelli (Pd), Eleonora Raimondo (Patto per Savona), Marco Ravera (Sinistra per Savona), Pietro Santi (Insieme per Savona), Maurizio Scaramuzza (Lega).

Hanno seguito 8 sedute su dieci, con due assenze giustificate: Carlo Frumento (Riformiamo Savona), Renato Giusto (FdI) e Federico Miji (Movimento 5Stelle).

Hanno sette presenze, con 3 assenze giustificate i consiglieri Luca Aschei (Andare oltre) e Angelo Schirru (Schirru sindaco).

I due consiglieri con più assenze, 4, tutte giustificate, sono Andrea Frigerio (Lega) e Maria Adele Taramasso (Azione).