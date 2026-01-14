Music for Peace, incontro nell'Sms Generale: aggiornamenti su Gaza e presentazione del gruppo di Savona

Tutto pronto per l'incontro con Music for Peace di domani, giovedì 15 gennaio, alle 20.30 nell'Sms Generale di via San Lorenzo a Savona con al centro gli aggiornamenti sulla situazione a Gaza e diversi altri temi.

Stefano Rebora, presidente di Music for Peace oltre ad aggiornare sulla guerra sulla striscia riferirà sul progetto in Sudan, verrà presentato il gruppo MfP Savona.

Sarà inoltre effettuata una raccolta alimentare di prima necessità e si potranno portare pasta, riso, zucchero, biscotti, pelati, legumi, miele, marmellata e tonno. Gli orari per la raccolta: dalle 9 alle 13 e dalle 16 e 30 fino al termine dell’assemblea.