Savona, pronti a calare i veli sul nuovo Corso Italia pedonalizzato: sabato 28 marzo l'inaugurazione

Tocca una tappa fondamentale il percorso di trasformazione urbana di Savona. Sabato 28 marzo, alle ore 10:45, caleranno i veli sul tratto riqualificato di Corso Italia compreso tra via Cesare Battisti e via Dei Vegerio, con l'inaugurazione ufficiale del percorso passato definitivamente alla pedonalizzazione.

Il progetto, firmato dall’architetto Giacomo Airaldi dello studio Sinapsi Architettura di Alassio, ha richiesto un investimento complessivo di 900.000 euro (di cui 550.000 finanziati da fondi regionali Fesr). Non è stato solo un intervento estetico: i lavori hanno previsto il rifacimento totale dei sottoservizi e sono stati preceduti da indagini georadar, i quali hanno evidenziato la presenza di reperti archeologici con l'intervento della Soprintendenza.

La nuova fisionomia della via abbandona l'asfalto per una pavimentazione in pietra in continuità con i marciapiedi, arricchita da un moderno sistema di illuminazione e da dissuasori mobili di tipo "pilomat" per regolare l'accesso. Oltre all'aspetto architettonico, l'opera si distingue per l'attenzione all'arredo urbano, con l'installazione di lunghe panche con sedute in legno posizionate verso via Battisti e via dei Mille, mantenendo rigorosamente le alberature esistenti.

Il cantiere ha avuto anche una valenza educativa, ospitando gli studenti stagisti dell’Istituto Geometri per sessioni di formazione sul campo.

Con la chiusura di questo capitolo e la consegna dei nuovi spazi ai cittadini, che segnerà così la conclusione di un intervento iniziato lo scorso giugno e fortemente dibattuto con anche una raccolta firme, l'attenzione del Comune si sposta ora sul prossimo obiettivo del restyling cittadino: l'imminente avvio dei lavori in via Mistrangelo.