Millesimo, completata la potatura degli alberi sulla ciclabile della Sp 339: sicurezza e decoro al centro

Si sono conclusi in questi giorni gli interventi di potatura delle alberature lungo la pista ciclabile che costeggia la strada provinciale 339 in direzione Cengio, un’operazione inserita nel più ampio programma di manutenzione ordinaria del verde pubblico promosso dal Comune di Millesimo.

I lavori, programmati e svolti nel rispetto delle normative vigenti, hanno avuto come obiettivo principale la messa in sicurezza del tracciato ciclabile, frequentato quotidianamente da ciclisti e pedoni. La potatura ha consentito di eliminare rami potenzialmente pericolosi, migliorare la visibilità e garantire una maggiore fruibilità del percorso, soprattutto nei tratti più esposti.

Accanto all’aspetto della sicurezza, l’intervento ha contribuito anche al miglioramento del decoro urbano e alla tutela del patrimonio arboreo. Una corretta gestione delle alberature, infatti, non risponde solo a esigenze estetiche, ma rappresenta un investimento sul lungo periodo per la salute degli alberi e per la qualità dell’ambiente.

L’amministrazione comunale prosegue così il proprio impegno nella cura e nella valorizzazione del territorio, consapevole dell’importanza di una manutenzione costante e attenta degli spazi pubblici. Un’azione che si inserisce in una visione più ampia di attenzione alla vivibilità e alla sostenibilità, e che vede nella collaborazione dei cittadini un elemento fondamentale per la buona riuscita degli interventi.