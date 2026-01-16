Savona, il 20 gennaio la preghiera per l'unità dei cristiani

Nell'ambito della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani martedì 20 gennaio alle ore 18:30 nella cappella della Casa Generalizia delle Figlie di Nostra Signora della Neve, in via santa Maria Maggiore 2, a Savona, si terrà la celebrazione ecumenica della Parola di Dio, promossa dal Servizio Ecumenismo e Dialogo Interreligioso della Diocesi di Savona-Noli. Il tema di quest'anno, "Un solo corpo e un solo Spirito, come una sola è la speranza a cui siete stati chiamati", è tratto dalla Lettera agli Efesini dell'apostolo san Paolo.

Parteciperanno il vescovo della Diocesi di Savona-Noli monsignor Calogero Marino, il pastore Marco Di Pasquale per la Chiesa metodista valdese di Savona, il pastore Enrico Reato per la Chiesa evangelica battista di Albisola Superiore e padre Gheorghe Andronic per la Chiesa romena ortodossa di Savona.

La cappella delle "suore della Neve" è conosciuta e apprezzata da tutte le confessioni come luogo di preghiera aperto a tutta la città. È possibile scaricare il sussidio per la settimana sia per le celebrazioni liturgiche sia per la preghiera personale dalla pagina web dell'Ufficio Nazionale per l'Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso della Conferenza Episcopale Italiana QUI.



