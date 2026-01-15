Millesimo piange la scomparsa dello storico vigile Sergio Finocchio

Millesimo in lutto per la scomparsa di Sergio Finocchio all'età di 83 anni.

Fu negli anni 80 il primo vigile urbano del comune valbormidese. Un vero e proprio punto di riferimento che conosceva tutti gli abitanti e che ha aperto così al mestiere. In ambito calcistico fu anche direttore sportivo del Millesimo e della Cairese.

Mancato a Gioia Tauro, paese nel quale risiedeva da tempo, lascia la figlia Belinda con il marito Ezio, i nipoti Riccardo e Cecilia, la sorella Maria Teresa, i nipoti Pier Carlo e Maximiliano e tutti i parenti e amici.

Sui social non stanno mancando i messaggi di ricordo e cordoglio tra i quali anche quelli di mister Derio Parodi, allenatore del Millesimo nella stagione 1990-1991.