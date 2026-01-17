A Loano la mostra “In treno con Teresio. I deportati del trasporto 81 Bolzano-Flossenbürg, 5-7 settembre 1944”

Un viaggio nella memoria che corre sui binari della storia e conduce fino agli orrori della deportazione nazista. A Loano apre la mostra “In treno con Teresio. I deportati del trasporto 81 Bolzano-Flossenbürg, 5-7 settembre 1944”.

L’iniziativa è organizzata da ANED provincia di Savona e dalla sezione ANPI di Loano e sarà ospitata dal 23 gennaio al 4 febbraio nella Sala del Mosaico di Palazzo Comunale. L’inaugurazione è in programma venerdì 23 gennaio alle 15. con la presenza del presidente Comitato Scientifico Fondazione Fossoli, ON Emanuele Fiano.

La mostra, realizzata da Maria Antonietta Arrigoni e Marco Savini per l’ANED di Pavia, ricostruisce le vicende dei 432 deportati del “trasporto 81”, il lungo convoglio di carri merci stipati di prigionieri partito da Bolzano il 5 settembre 1944 e arrivato due giorni dopo al lager di Flossenbürg in Alta Baviera. Tra di loro spicca la figura di Teresio Olivelli, esponente di area cattolica che è stato ricordato praticamente da tutti i superstiti, come esempio di difesa della propria e altrui umanità nel lager.

L’esposizione, che ha il il patrocinio del Comune di Loano. Regione Liguria, Provincia di Savona, Ufficio Scolastico Regionale e ISREC Savona, ricompone la biografia dei deportati attraverso una pluralità di fonti (comprese quelle prodotte dai deportati stessi) non trascurando il ruolo culturale e letterario della memorialistica, vista come contributo storico alla conoscenza del vissuto nel lager.

L’obiettivo è valorizzare la deportazione politica dall’Italia, spesso poco considerata. Il Trasporto81 era un convoglio di deportati italiani, come molti antifascisti, membri dei Comitati di Liberazione Nazionale ( CNL) militati ed ufficiali che non avevano aderito alla Repubblica Sociale, operai che avevano partecipato agli scioperi del marzo 1944, intelettuali come Teresio Olivelli rettore del collegio Ghiglieri di Pavia. Numerosi nel convoglio anche i Partigiani facenti parte diverse formazioni combattenti del nord Italia. Tra i deportati Eugenio Pertini fratello del Presidente della Repubblica Sandro ,Andrea Schivo nativo di Villanova d’Albenga, , alcuni scampati alla strage di Voze di Noli.

Per Visite Guidate scrivere a anpi.loano@tiscali.it oppure Savona.aned@gmail.com

Orario apertura: dal lunedì al venerdì durante l'apertura degli uffici comunali; sabato e domenica 10/12,30 - 15,30/18,30.