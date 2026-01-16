Albissola celebra il dialetto: "Parlemmo ne" tra letture e racconti per salvare la lingua locale

‘Parlemmo ne’ è l’iniziativa con cui il gruppo ‘Inuetta’ dell’associazione ‘La Fornace’ partecipa alla Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali, istituita dall'Unpli, l’Unione nazionale Pro Loco d’Italia per la tutela e la valorizzazione del patrimonio linguistico locale.

Sabato 17 gennaio, nella sede di via Stefano Grosso (centro storico) ad Albissola Marina, con inizio alle ore 16, è in programma la lettura di testi in dialetto albisolese, che sono il risultato di un’attività di ricerca portata avanti ormai da quasi una decina di anni.

Sarà un viaggio fra parole antiche e racconti creati per conservare e rilanciare un patrimonio di cultura che è quasi del tutto sconosciuto alle giovani generazioni e rischia di andare perduto. ‘La Fornace,’ attraverso ‘Inuetta’, promuove incontri settimanali sul dialetto sempre molto affollati, nel corso dei quali si lavora a progetti che sfociano in recite - esibizioni del gruppo o in pubblicazioni.