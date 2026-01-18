Finalborgo, doppio evento musicale il 24 e 25 gennaio: concerto armeno e jazz, musica e fotografia

Nuovo doppio appuntamento dei Pomeriggi Musicali (nuovi percorsi: sonori e artistici), rassegna organizzata dalla Società dei Concerti di Finale Ligure ETS con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura della città, della Fondazione Agostino De Mari e di AVIS Finale Ligure.

Sabato 24 Gennaio alle 16.30 all’Auditorium Destefanis di Finalborgo si esibirà un trio classico composto Silvio Moscatelli al violino, Alessandro Travaglini al clarinetto e Maria Pia Carola al pianoforte. Il titolo del programma è “ATMOSFERE ARMENE DEL ‘900”. Un’immersione nella musica del XX secolo influenzata dalle sonorità medio-orientali di grandi compositori armeni (Khachaturian e Arutiunian) e di compositori che si sono ispirati ad atmosfere esotiche (Milhaud e Sollima).

Il concerto verrà introdotto da Giacomo Franchi, proveniente dal Liceo Musicale di Albenga, vincitore del premio “miglior pianista” all’XI Concorso Musicale Nazionale “Renzo Rossi” di Albenga (ex aequo con Anna Litamé che abbiamo ascoltato qualche settimana fa).

L’ingresso all’evento è libero con offerta. Prenotazioni consigliate via whatsapp al 3534639960.

Il giorno successivo, domenica 25, alle 16.30 nel salone di Palazzo Ricci, sempre a Finalborgo, si svolgerà un’altra conferenza con audizioni, dal titolo “Il Jazz incontra i grandi fotografi”. Dieci video-storie in cui alcuni momenti significativi della musica jazz si accompagnano con i lavori dei maestri della fotografia del ‘900. Il relatore sarà Nicola Viassolo, ex assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Finale. Ingresso libero