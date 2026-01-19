 / Attualità

Cairo, lupo avvistato vicino alle case in Corso Guglielmo Marconi: il video diventa virale

Il filmato è stato pubblicato sui social da Matteo Busá (in arte Mardrom), rapper emergente del ponente genovese

Il video, postato nel weekend da Matteo Busá (in arte Mardrom), rapper emergente del ponente genovese, sul gruppo Facebook “Sei di Cairo Montenotte se…”, ha un titolo chiaro: “Branco di lupi in Corso Guglielmo Marconi”. Le immagini mostrano un lupo lungo la ferrovia, vicino alle abitazioni, e hanno subito catturato l’attenzione degli utenti.

"Erano cinque, e l’avvistamento risale alle 4.23 di sabato", racconta Mardrom alla nostra redazione. Il video, che ha superato le 13mila visualizzazioni, mostra però solo un esemplare, suscitando dibattiti tra gli iscritti al gruppo. "Ho altri filmati in cui si vedono chiaramente anche gli altri membri del branco", precisa il giovane artista.

Gli avvistamenti in Val Bormida non sono più rari. Questo episodio offre l’occasione per ricordare un aspetto fondamentale: il lupo non rappresenta un pericolo per l’uomo e svolge un ruolo cruciale nell’equilibrio ambientale, regolando la popolazione di cinghiali e caprioli. Gli esperti sottolineano che i predatori colpiscono soprattutto animali anziani o malati.

La provenienza dei lupi liguri è variegata: molti arrivano dalla Francia, ma non mancano esemplari provenienti dal centro Italia. Stimare con precisione il numero di individui sul territorio resta comunque complesso.

Graziano De Valle

