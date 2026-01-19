 / Attualità

Vagonetti delle Funivie deragliati: "Uno choc trovarseli ad altezza uomo"

Fulvio Michelotti ha documentato la scena durante una passeggiata nel verde, pubblicando sui social foto che sono rapidamente diventate virali

"È stato scioccante trovarselo ad altezza uomo. Sono più grandi di quanto sembrino nelle foto". 

Scene da brivido in un’area boschiva tra Cadibona e Altare: alcuni vagonetti delle storiche Funivie sono caduti a terra o rimasti incastrati tra i rami, a poche decine di centimetri dal suolo. 

A documentare la situazione è stato Fulvio Michelotti, che lo scorso 14 gennaio, durante una passeggiata nel verde, ha pubblicato sui social alcune foto rapidamente diventate virali.

L’impianto è inattivo dopo il crollo di due piloni provocato dalla frana dell’alluvione del 23-24 novembre 2019.

"Ho fatto una conta veloce – racconta Michelotti – e non si tratta di un solo vagonetto: direi circa una decina, a terra o tra i rami degli alberi".

L’area è poco frequentata, ma il rischio poteva essere elevato. "Il crollo avrebbe potuto avvenire in zone più trafficate. Più avanti ci sono aree molto frequentate, quindi sarebbe stato molto pericoloso se i vagonetti fossero caduti lì", conclude Michelotti.

