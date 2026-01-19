Vagonetti delle Funivie deragliati: "Uno choc trovarseli ad altezza uomo"

"È stato scioccante trovarselo ad altezza uomo. Sono più grandi di quanto sembrino nelle foto".

Scene da brivido in un’area boschiva tra Cadibona e Altare: alcuni vagonetti delle storiche Funivie sono caduti a terra o rimasti incastrati tra i rami, a poche decine di centimetri dal suolo.

A documentare la situazione è stato Fulvio Michelotti, che lo scorso 14 gennaio, durante una passeggiata nel verde, ha pubblicato sui social alcune foto rapidamente diventate virali.

L’impianto è inattivo dopo il crollo di due piloni provocato dalla frana dell’alluvione del 23-24 novembre 2019.

"Ho fatto una conta veloce – racconta Michelotti – e non si tratta di un solo vagonetto: direi circa una decina, a terra o tra i rami degli alberi".

L’area è poco frequentata, ma il rischio poteva essere elevato. "Il crollo avrebbe potuto avvenire in zone più trafficate. Più avanti ci sono aree molto frequentate, quindi sarebbe stato molto pericoloso se i vagonetti fossero caduti lì", conclude Michelotti.