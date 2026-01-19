Il vento domina sulla Liguria, per oltre un'ora chiuso lo svincolo autostradale di Celle

AGGIORNAMENTO ORE 15.35: Alle ore 15:30 circa è stata riaperta la stazione di Celle Ligure in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per le provenienze da Genova, precedentemente chiusa per consentire le operazioni di messa in sicurezza della segnaletica verticale, sollecitata dal vento forte che sta interessando l’area in queste ore.

-----------

Il forte vento che sta battendo in queste ore la Liguria ed il Savonese, dalla costa all’entroterra, sta condizionando anche la viabilità.

Nel primo pomeriggio odierno, intorno alle 14, sull’Autostrada A10 Genova-Savona è stata disposta la temporanea chiusura del casello di Celle Ligure, per quanto riguarda l’ingresso in entrambe le direzioni e l’uscita per i veicoli provenienti da Genova.

La decisione è stata assunta per consentire un intervento urgente di messa in sicurezza della segnaletica verticale, sollecitata dalle forti raffiche di vento che stanno interessando la zona in queste ore. In alternativa è consigliato utilizzare i caselli di Albisola e Varazze.

Secondo quanto comunicato da Arpal, la giornata di oggi, lunedì 19 gennaio, è caratterizzata da venti settentrionali forti, con raffiche di burrasca fino a 60-80 chilometri orari sui settori AB e tra i 50 e i 60 chilometri orari sul settore C, con valori localmente superiori sui crinali esposti e allo sbocco delle valli. Nelle ore serali è inoltre previsto un locale disagio per il freddo nelle zone interne.

Nel corso della notte è atteso un ulteriore rinforzo della ventilazione di burrasca, che pur senza raggiungere valori estremi dovrebbe mantenere una persistenza tra le 12 e le 18 ore. Le condizioni di vento sostenuto proseguiranno anche nella giornata di domani, martedì 20 gennaio, con raffiche fino a burrasca o localmente burrasca forte sui settori AB, dove si potranno raggiungere i 70-90 chilometri orari, in particolare allo sbocco delle valli e sui crinali esposti. Sul resto della regione, nei settori CDE, sono attesi venti tra i 50 e i 60 chilometri orari.

Un’attenuazione dell’intensità del vento è prevista nella giornata di mercoledì 21 gennaio. Arpa Liguria ricorda infine che sul territorio regionale non è prevista un’allerta vento, ma viene emesso uno specifico avviso in presenza di venti di burrasca forte.