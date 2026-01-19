Albenga, adrenalina sulla sabbia: tutto pronto per la 18ª Mulatrial del Mare

Albenga si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti motoristici più attesi della stagione invernale: domenica 25 gennaio si svolgerà la 18ª edizione della Mulatrial del Mare, organizzata dal Motoclub Albenga, settima edizione del Memorial Giorgio Donaggio.

La manifestazione, diventata negli anni un punto di riferimento per gli appassionati di trial e motociclismo, si svolgerà ad Albenga, partenza da via Luigi Einaudi 100, con uno scenario unico che unisce sport, spettacolo e paesaggio marino.

Il Motoclub Albenga sarà presente già dalla giornata di sabato 24 gennaio a partire dalle ore 18.00 per l’accoglienza dei partecipanti.

La Mulatrial del Mare richiama ogni anno piloti provenienti da tutta Italia, offrendo al pubblico uno spettacolo ad alto tasso di adrenalina, con passaggi tecnici sulla sabbia e sulle mulattiere che rendono la competizione unica nel suo genere.

L’evento rappresenta anche un’importante occasione di promozione sportiva e turistica per la città di Albenga, valorizzando il territorio attraverso una manifestazione capace di coniugare tradizione, passione e divertimento.

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sono disponibili sul sito ufficiale www.mulatrialdelmare.it e sulle pagine social Mulatrial del Mare MC Albenga.