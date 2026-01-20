Varazze, camion si incastra ai Piani d'Invrea: intervento dei vigili del fuoco

Un camion si incastra ai Piani d'Invrea e scatta l'intervento dei vigili del fuoco.

Intorno alle 6.30 il conducente di un mezzo pesante in uscita dal casello di Varazze ha sbagliato strada finendo per per le strette vie del comprensorio che portano fino al parcheggio nella zona della Baia del Corvo.

In uno dei tornanti, in via dei Gerani, il bilico è rimasto bloccato e solo l'ausilio dei pompieri del distaccamento varazzino gli hanno permesso di riuscire a districarsi facendo poi inversione nello slargo in fondo alla via.

"Difficile fare manovra dalle nostre parti. In alcune zone extra comprensoriali, ma facenti parte del Parco, si abbattono alberi di una certa stazza, presumibilmente per creare spazi di manovra (l'abbattimento è stato effettuato in zona Portigliolo, tra Varazze e Cogoleto, la creusa in prossimità di Punta Bella), in altre zone si dovrebbero invece abbattere muri - spiegano dal profilo Facebook dei Piani d'Invrea - Stamane, Via dei Gerani si presentava così, con un bilico letteralmente incastrato sul tornante. Grazie al repentino intervento dei vigili del fuoco la situazione è stata risolta, il bilico ora ha raggiunto il piazzale. Sarà necessario un secondo intervento acciocché riprenda la sua strada verso l'Aurelia?".