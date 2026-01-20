Pertini e l’arte della democrazia: a Savona il racconto della mostra dedicata al presidente amato

Riparte il ciclo di conferenze in Pinacoteca che offrono approfondimenti su opere e artisti legati a Savona e al suo territorio con l'intervento di specialisti.

Venerdì 23 gennaio alle ore 17.30, sarà protagonista l'eccezionale collezione Pertini donata dalla moglie dell'ex Presidente al Comune di Savona e custodita presso il Museo civico Sandro Pertini e Renata Cuneo.

Una selezione di 28 opere di questa importante raccolta costituisce il cuore della grande mostra in corso presso il Museo del '900 (M9) di Venezia Mestre, a cura di Fondazione Museo del '900 con la collaborazione del Servizio Musei del Comune di Savona (aperta sino al 31 agosto 2026), premiata con la medaglia d'oro dal presidente Mattarella.

L'esposizione racconta un aspetto ancora poco conosciuto della vita di Sandro Pertini, quello di appassionato collezionista, che già a partire dall'immediato dopoguerra amava visitare gli artisti, coltivando poi negli anni relazioni di amicizia con loro: Pertini era fermamente convinto che ideali e memoria fossero molto più efficacemente comunicati attraverso il potente mezzo dell'arte.

Serena Bertolucci, direttrice dell'M9 e Luca Bochicchio, co-curatore della mostra, illustreranno come dai dipinti e dalle sculture di alcuni dei più grandi artisti del Novecento collezionati da Sandro Pertini sia scaturita una narrazione estremamente coinvolgente della vita e degli ideali dell'amato ex presidente nonché della storia della nostra Repubblica. Tutto ciò grazie a un significativo intreccio con documenti inediti, manifesti, foto e video storici e oggetti iconici presenti in mostra: oltre a una delle famose pipe di Pertini è presente anche la sua Fiat Cinquecento rossa e un nucleo di vignette che lo ritraggono conservate in originale da Pertini stesso.

Alla conferenza in Pinacoteca interverrà Nicoletta Negro, assessore alla cultura del Comune di Savona che, a proposito dell'importante contributo di Savona alla mostra, commenta: “Essere presenti all'M9 di Venezia con parte della collezione di Sandro Pertini, che la famiglia donò alla Città di Savona, significa rendere omaggio all'uomo, prima ancora che al Presidente. Raccontare le sue passioni sino ad oggi ritenute più private è come entrare in punta di piedi nella sua quotidianità, vissuta insieme a sua moglie Carla Voltolina, ai suoi amici più fidati e alla sua collezione di arte contemporanea costruita negli anni, con sacrificio, amore e spirito di ricerca. Il grande successo di risonanza nazionale che sta avendo, ci stimola a lavorare affinchè la sua nuova collocazione ed il riallestimento che stiamo immaginando in Città, riesca a fondere storia personale e storia pubblica, in un unico racconto".

La conferenza in Pinacoteca a Savona si avvarrà anche del contributo e della partecipazione di Valentina Frascarolo, direttrice dei Musei civici savonesi, che, insieme con l'Assessore, racconterà il passato, il presente e il futuro della collezione donata alla città di Savona da Sandro Pertini.

In occasione della mostra, è stato pensato un nuovo temporaneo allestimento della sala del museo ospitato sul Priàmar (Opere in movimento:https://musa.savona.it/musa/museo-cuneo-pertini/opere-in-movimento/): una serie di pannelli, appositamente realizzata in sostituzione dei dipinti e delle sculture in prestito all'M9, restituisce il percorso realizzato a Venezia Mestre scoprendo attraverso l'arte chi è stato davvero Pertini, l'antifascista, il partigiano, il politico, ma anche un uomo di grande sensibilità e attaccato alla sua famiglia e alla sua terra .

I partecipanti agli incontri riceveranno un biglietto per un ingresso ridotto alla Pinacoteca civica e uno sconto del 30% su una consumazione presso il Nuovo Bar Gavotti, validi sino a settembre 2026. Per info e prenotazioni: musei@comune.savona.it.