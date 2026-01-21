Ruba un tablet sul treno, scappa e si nasconde in bagno: arrestato

La Polizia Ferroviaria, lo scorso 13 gennaio, ha arrestato un cittadino straniero che, a bordo di un treno Intercity in arrivo da Genova presso lo scalo ferroviario di Savona, aveva abilmente sottratto un tablet a una passeggera.

La donna, accortasi del furto, ha cercato di recuperare il dispositivo, ma l’uomo l’ha spintonata con violenza, allontanandosi di corsa lungo le carrozze del convoglio. Il personale di FS Security, presente a bordo, allertato dalle urla della vittima, ha inseguito il soggetto, che si è rifugiato nella toilette di uno scompartimento.

Pochi istanti dopo, all’arrivo del treno a Savona, gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno bloccato l’autore della rapina, recuperando il tablet, che l’uomo aveva nascosto nel cestino dei rifiuti della toilette.

Al momento del controllo, l’indagato indossava un cappotto precedentemente sottratto a un altro passeggero; nelle tasche del capo d’abbigliamento sono stati rinvenuti i documenti della vittima del furto. L’uomo è stato quindi arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

Il Tribunale di Savona, a seguito del Rito Direttissimo, ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare della presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria.