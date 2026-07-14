Millesimo, molesta gli avventori di un bar e poi oppone resistenza ai carabinieri: denunciato 40enne

Nel weekend appena trascorso, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cairo Montenotte hanno denunciato un 40enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, per oltraggio, minaccia, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, oltre che per falsa attestazione sulla propria identità.

L’intervento è scattato dopo la richiesta di aiuto arrivata dagli avventori di un bar di Millesimo, esasperati dal comportamento molesto dell’uomo, che si trovava in evidente stato di ebbrezza alcolica. All’arrivo dei militari la situazione è rapidamente degenerata: per riuscire a contenere le intemperanze del 40enne e accompagnarlo in caserma è stato necessario l’intervento di una seconda pattuglia della Stazione Carabinieri di Cairo Montenotte.

Sempre nel corso dei controlli del fine settimana, i Carabinieri della Stazione di Millesimo sono intervenuti per sedare una lite tra un gruppo di persone. Al termine dell’intervento, un 18enne italiano è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità ai militari.

La Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Savona ha inoltre deferito una 23enne genovese per ubriachezza molesta e disturbo della quiete pubblica, episodi avvenuti sul lungomare di Varazze. La giovane è stata inoltre denunciata per aver opposto resistenza nei confronti dei militari intervenuti.