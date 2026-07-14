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Cronaca | 14 luglio 2026, 15:05

Giusvalla, blitz dei ladri durante la sagra: tre case visitate

I malviventi hanno approfittato del paese in festa per entrare nelle abitazioni vuote. Stanze rovistate e cassetti aperti, ma nessun oggetto sarebbe stato rubato

Giusvalla, blitz dei ladri durante la sagra: tre case visitate

Hanno approfittato del weekend della sagra di paese, quando molte abitazioni erano rimaste vuote perché i proprietari si trovavano impegnati negli eventi della manifestazione o fuori casa.

È in questo contesto che ignoti si sono introdotti in tre abitazioni di Giusvalla, mettendole a soqquadro.

Le effrazioni sono state scoperte al rientro dei proprietari. Una delle case prese di mira si trova nel centro del paese, mentre le altre due sorgono in zone più periferiche. In tutti e tre i casi, al momento del colpo non c'era nessuno all'interno delle abitazioni.

I ladri hanno rovistato in ogni stanza, aprendo cassetti e armadi alla ricerca di denaro, gioielli o altri oggetti di valore. Il loro passaggio ha lasciato stanze messe a soqquadro, ma dai primi riscontri sembrerebbe che non siano riusciti a portare via nulla.

Graziano De Valle

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