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Cronaca | 14 luglio 2026, 12:45

Laigueglia, scontro tra auto e moto, centauro in codice rosso al santa Corona

L'impatto questa mattina in via Roma. Sul posto 118, Croce Bianca di Alassio e Polizia Stradale

Laigueglia, scontro tra auto e moto, centauro in codice rosso al santa Corona

Scontro tra un'auto e una moto a Laigueglia, questa mattina poco prima delle 8. L'incidente è avvenuto in via Roma, le cause sono ancora da accertare.

Sul posto sono intervenuti iil personale  dell'automedica del 118, i militi della Croce Bianca di Alassio ed è stata allertata la Polizia Stradale. Ad essere seriamente ferito è stato il centauro, un uomo di 30 anni, trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso dell'ospedale Santa Corona, per politrauma.

La persona alla guida dell'auto è stata trasportata al Santa Corona in codice giallo.

Redazione

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