Laigueglia, scontro tra auto e moto, centauro in codice rosso al santa Corona

Scontro tra un'auto e una moto a Laigueglia, questa mattina poco prima delle 8. L'incidente è avvenuto in via Roma, le cause sono ancora da accertare.

Sul posto sono intervenuti iil personale dell'automedica del 118, i militi della Croce Bianca di Alassio ed è stata allertata la Polizia Stradale. Ad essere seriamente ferito è stato il centauro, un uomo di 30 anni, trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso dell'ospedale Santa Corona, per politrauma.

La persona alla guida dell'auto è stata trasportata al Santa Corona in codice giallo.