Noli, salvati due daini rimasti intrappolati in un rio tombinato (FOTO)

Il Nucleo di Vigilanza Faunistico Ambientale regionale è intervenuto per trarre in salvo due daini, rimasti intrappolati in un rio tombinato in una zona compresa tra Noli e Spotorno.



Gli operatori, con supporto veterinario, si sono calati nel rio per recuperare gli animali; dopo la narcotizzazione, i daini sono stati estratti e successivamente liberati in sicurezza in un'area boschiva idonea.



“Questo intervento – sottolinea l'assessore regionale alla Fauna Selvatica, Alessio Piana – evidenzia il valore del lavoro quotidiano svolto dal personale impegnato nella vigilanza e nella tutela della fauna selvatica in Liguria. Un'attività resa possibile grazie al costante coordinamento tra istituzioni e figure specializzate, fondamentale per garantire interventi efficaci e tempestivi a salvaguardia degli animali e del territorio”.