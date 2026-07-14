Acceso diverbio tra due uomini ad Albisola: 32enne maliano minaccia il rivale con un coltello da cucina di 37 cm, denunciato

Nel fine settimana appena trascorso, la quotidiana attività di controllo del territorio svolta dai reparti del Comando Provinciale dei Carabinieri di Savona, finalizzata alla prevenzione e alla repressione degli illeciti, ha portato al deferimento in stato di libertà di sei persone, con le conseguenti segnalazioni all’Autorità Giudiziaria competente.

Tra i provvedimenti adottati, i militari della Stazione Carabinieri di Albisola hanno denunciato un 32enne cittadino maliano, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile di minaccia e porto abusivo di armi.

L’uomo, al termine di un acceso diverbio con un 34enne di origine nordafricana avvenuto ad Albisola Superiore, avrebbe estratto un coltello da cucina della lunghezza di 37 centimetri, utilizzandolo per minacciare il contendente.