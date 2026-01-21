Albenga, cena benefica in memoria di Liliya Luchka con Umberto Smaila per Abeo Liguria

Una serata di musica, buon cibo e solidarietà per trasformare il ricordo in un aiuto concreto. Domenica 1° febbraio 2026, alle 19, Albenga ospita una cena-evento benefica in memoria di Liliya Luchka, scomparsa prematuramente a soli 36 anni.

L’iniziativa si terrà presso La Villa sul Viale ed è promossa dalla famiglia, con il sostegno della comunità ingauna, per raccogliere fondi a favore di ABEO Liguria, associazione che assiste i bambini affetti da malattie emopatiche e oncologiche ricoverati all’Istituto Gaslini di Genova.

Ospite d’eccezione della serata sarà Umberto Smaila, che parteciperà a titolo gratuito, accompagnato da Rudy Smaila e dalla sua band, in arrivo da Milano per animare l’evento con musica dal vivo. Il catering, invece, è affidato al ristorante Scola di Castelbianco, mentre l’imprenditore Paolo Oddone omaggerà ogni partecipante con una piantina della propria azienda floricola, simbolo di rinascita e cura. Nel corso della serata, il grande maestro di sport da combattimento Alessandro De Blasi sarà ospite d’onore e si esibirà con la sua allieva Nicole, figlia di Liliya e Pasquale.

Liliya Luchka ha affrontato con grande forza una malattia durata tre anni, sostenuta dal marito Pasquale Omento, dalle figlie Nicole e Noemi e dalla sorella Natalia. Durante il suo percorso aveva espresso un desiderio preciso: trasformare il dolore in un gesto di solidarietà a favore dei bambini malati. Un desiderio che oggi prende forma.

«L’energia e lo spirito di Liliya saranno presenti – racconta il marito Pasquale Omento –. Questa serata vuole ringraziare chi le è stato vicino e lasciare il suo messaggio: sarà un momento di spirito, preghiera, amore ed energia positiva al servizio di chi soffre».

Il menu: La tradizione nelle nostre focacce, fritto, frittini e frittelle, torta verde di bietoline, salmone marinato agli agrumi, branda di stocco, girello di vitello tonnato, battuta a coltello di manzo piemontese, salumi e formaggi con confetture, risotto barbabietola e caprino, trofie al ragù di mare, polenta di Storo con fonduta al tartufo nero, prosecco, vini liguri e bibite.

La quota di partecipazione è di 40 euro a persona. Le iscrizioni scadono il 25 gennaio (pagamento tramite bonifico). Durante la serata saranno molto gradite donazioni volontarie a favore di ABEO Liguria.

Informazioni e prenotazioni

Pasquale Omento: 392 7881914 (anche WhatsApp)