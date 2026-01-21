Tensioni globali e politica estera, a Savona il 30 gennaio un dibattito pubblico su Venezuela e Medio Oriente

Un incontro pubblico dedicato ai principali scenari di crisi internazionale è in programma venerdì 30 gennaio alle ore 18, presso il Circolo Arci “Milleluci” di Legino, a Savona.

L’iniziativa, dal titolo “La crisi internazionale – le aggressioni USA dal Venezuela al Medio Oriente”, è promossa dalla Federazione di Savona del Partito Comunista Italiano, dal Circolo di Savona dell’Associazione Italia-Cuba e dall’Associazione culturale Liguria-Palestina.

Secondo i promotori, l’inizio del nuovo anno è segnato dal permanere di conflitti irrisolti e da nuove tensioni geopolitiche. «Dal conflitto israelo-palestinese alla situazione in Venezuela, fino alle relazioni con Cuba e ad altri scenari internazionali – spiegano – assistiamo a un ritorno dell’interventismo militare e a dinamiche che richiamano forme di pressione politica ed economica già viste in passato».

Nel corso della serata verranno affrontati temi legati alle strategie internazionali degli Stati Uniti e dei Paesi alleati. «Si tratta di un modello che, a nostro avviso, si ripresenta ciclicamente – sostengono gli organizzatori – attraverso l’uso combinato di strumenti politici, economici e mediatici, dalle sanzioni alle campagne di informazione, fino a forme di interferenza negli assetti interni di altri Stati».

I promotori sottolineano inoltre come, in diversi contesti storici e geografici, tali dinamiche abbiano riguardato non solo l’America Latina, ma anche Paesi africani e asiatici. «In questi casi – affermano – la logica della forza tende a prevalere sul dialogo, con conseguenze rilevanti sul diritto all’autodeterminazione dei popoli».

L’incontro sarà introdotto da Anna Bianchi, segretaria provinciale del PCI di Savona. A seguire sono previsti gli interventi di: Maria Elena Uzzo (in collegamento da remoto), capo missione dell’Ambasciata della Repubblica Bolivariana del Venezuela in Italia; Roberto Casella, presidente del Circolo Italia-Cuba “Granma” di Savona; Karim Hamarneh, presidente dell’Associazione culturale Liguria-Palestina; Renato Toscano, Dipartimento Esteri PCI Liguria.

L’iniziativa è aperta al pubblico. «L’obiettivo – concludono gli organizzatori – è offrire uno spazio di approfondimento e confronto su temi di grande attualità internazionale, coinvolgendo la cittadinanza in una discussione informata».