Tre anziane prese di mira a Cengio: telefonate truffa con voci simulate di parenti in difficoltà

Tre signore anziane di Cengio sono state ieri vittime di un tentativo di truffa telefonica, messo in atto con il classico stratagemma del ‘nipote in difficoltà’.

I malviventi hanno contattato le donne, spacciandosi per un avvocato o per suoi emissari, chiedendo soldi o gioielli per coprire le spese immediate di un presunto incidente subito da un familiare.

Secondo le testimonianze raccolte, i truffatori avrebbero anche imitato le voci dei familiari delle vittime. Conoscevano i nomi di nipote e figlia, un dettaglio che rende il raggiro particolarmente insidioso, colpendo la fiducia e la sensibilità delle persone anziane.

Le autorità invitano a non cedere mai a richieste urgenti via telefono, a verificare sempre la situazione contattando direttamente i familiari e a segnalare subito ogni tentativo sospetto alle forze dell’ordine.

Tali episodi ricordano quanto sia importante diffidare delle telefonate improvvise, soprattutto per gli anziani, spesso obiettivo privilegiato dei truffatori.

Le donne hanno presentato denuncia ai Carabinieri, che stanno indagando sull’accaduto.