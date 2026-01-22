Savona, 29enne gambiano irregolare era aggressivo con residenti e commercianti: al Cpr in attesa del rimpatrio

Episodi di disturbo e condotte aggressive nei confronti di residenti e commercianti della zona di via Venezia, a Savona: un ventinovenne originario del Gambia, irregolare sul territorio nazionale, è stato accompagnato in un Cpr (Centro di Permanenza per il Rimpatrio) dagli agenti della Polizia di Stato, in attesa di essere rimpatriato al Paese d’origine.

L’azione si è svolta nell’ambito dell’intensificazione delle attività volte al rimpatrio di soggetti pericolosi - in ossequio alle recenti direttive del Ministro dell’Interno in materia.

L’uomo, che era solito stazionare nelle ore notturne nei pressi di un esercizio commerciale di Via Venezia, si era reso responsabile nel recente passato di episodi di disturbo e condotte aggressive nei confronti di residenti e commercianti della zona, che avevano segnalato la situazione alla Questura: l’uomo, però, era regolare sul territorio nazionale, in quanto aveva richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno in una città dell’Abruzzo. A suo carico era stata già emessa nel mese di luglio la misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno a Savona per un anno: l’uomo era però ritornato in città, dopo una breve assenza conseguente all’allontanamento, e manifestando la propria pericolosità sociale. In considerazione dei suoi svariati precedenti di polizia, ivi comprese le denunce per la violazione del Foglio di Via Obbligatorio, l’Ufficio Immigrazione della questura di Savona inviava una dettagliata nota informativa all’omologo Ufficio della Questura che doveva decidere sul rinnovo del permesso del giovane, evidenziando proprio le condotte contrarie alla legge poste in essere dal medesimo in città.

Condividendo gli elementi forniti dalla Questura di Savona, nei giorni scorsi al cittadino gambiano è quindi stato negato il rinnovo del titolo, motivo per cui ha acquisito lo status di irregolare sul territorio nazionale: nella prima mattinata di martedì, quindi, personale della Squadra Volanti si è recato in via Venezia per prelevarlo e condurlo in Questura, ma l’uomo ha reagito in maniera aggressiva nei confronti degli operatori di polizia, che per contenerlo si sono visti costretti ad utilizzare lo spray al peperoncino in dotazione.

Alla luce dei suoi numerosi precedenti di polizia, delle ripetute violazioni al foglio di via obbligatorio dal capoluogo emesso dal Questore di Savona e del diniego del rinnovo del permesso di soggiorno emesso recentemente, l’Ufficio Immigrazione ha collegato tutti questi elementi per motivare un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale e renderlo immediatamente esecutivo.

Poiché lo straniero non era in possesso di un documento valido per l’espatrio, non è stato possibile l’accompagnamento diretto alla frontiera per rimandarlo nel Paese di provenienza: il cittadino irregolare è stato però accompagnato al Cpr, dove viene trattenuto ai fini della completa identificazione e successivo rimpatrio nel suo Paese d’origine.