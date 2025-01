Carcare in lutto piange Franco Bellenda, ex vice sindaco e ex dirigente Asl

E' mancato Franco Bellenda, molto conosciuto non solo a Carcare ma anche nell'intera provincia per gli incarichi che aveva ricoperto nel settore pubblico.

Stimato per la sua preparazione e per la competenza, Bellenda, 86 anni, è stato per molti anni un apprezzato personaggio pubblico e politico, nato nella Dc e membro poi del direttivo del Circolo d ella Libertà della Val Bormida, è stato presidente di Arte, dirigente dell'Asl e amministratore unico della Clinica San Michele di Albenga.

Era stato assessore al Bilancio e vice sindaco durante la giunta Bologna. Lascia la moglie Carla, i figli Enrica e Giovanni, la nuora Sara e il genero Roberto e gli amati nipoti Matteo, Pietro, Rossella e Beatrice.

Ancora da fissare la data dei funerali.